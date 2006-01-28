Павлюченкова в 1/4 финала Australian Open, Медведев и Рублев выбыли, Кокорин не поехал на сбор «Сочи» и другие новости утра

1. Анастасия Павлюченкова обыграла чемпионку 2016 года Анжелик Кербер и пробилась в 1/4 финала Australian Open. Мугуруса, Халеп и Контавейт также в четвертьфинале.

Даниил Медведев в пяти сетах проиграл Стэну Вавринке, а Андрей Рублев уступил Александру Звереву. Надаль и Тим вышли в 1/4 финала.

2. Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи». Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2». Есть информация, что ситуация с его будущим прояснится в среду.

3. «Арсенал» победил «Борнмут» (2:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

В понедельник прошла и жеребьевка 5-го раунда. В 1/8 финала Кубка Англии «Ман Сити» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» – с «Ливерпулем» или «Шрусбери».

4. КХЛ. «Спартак» забросил 7 шайб «Куньлуню», «Сочи» уступил «Локомотиву», «Ак Барс» победил «Трактор».

5. Стали известны имена всех девяти погибших при крушении вертолета Кобе Брайанта.

6. «Спартак» заключил соглашение с китайским производителем смартфонов ZTE и продлил контракт с вратарем Артемом Ребровым до лета 2021 года.

7. Трансферы. «Монтеррей» объявил о переходе Краневиттера свободным агентом. «Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду в «Ени Малатьяспор». «Герта» купила хавбека «Лиона» Тузара за 25 млн евро и оставила его в аренде во Франции до лета.

Защитник «Спартака» Рассказов интересен «Аугсбургу». «Динамо» ведет переговоры с Кузяевым, который летом станет свободным агентом. «Тоттенхэм» получит за Эриксена 20 млн евро и 2 млн из них выплатит «Аяксу», игрок уже должен быть в Милане. «Боруссия» близка к покупке Джана у «Ювентуса» за 23 млн евро, контракт – до 2024 года. «Барселона» нацелилась на Обамеянга, но опасается, что «Арсенал» попросит более 50 млн фунтов.

8. Британский хоккеист Зак Салливан признался, что он бисексуал.

9. Оргкомитет Олимпиады-2022 отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса.

10. Братья Алексей и Василий Березуцкие стали заместителями Романа Бабаева в ЦСКА по спортивным вопросам.

11. Главный тренер хоккейной молодежки Валерий Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 года. Пишут, что он войдет в тренерский штаб СКА.

12. Президент РФС Александр Дюков рассматривал вариант с выдвижением Максима Митрофанова на пост президента РПЛ.

13. Сергей Юран возглавил «Химки». Ранее из клуба после решения о смене курса ушел Андрей Талалаев.

14. 11-кратная чемпионка мира по гребле канадка Лоренс Винсен-Лапойнт оправдана по допинговому делу. Она смогла доказать, что стероиды попали в ее организм после связи с бойфрендом.

15. Глава британского института управления предложила контролировать разговоры о спорте на работе, поскольку «женщины чувствуют себя обделенными».

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