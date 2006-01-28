Джокович 10-й раз обыграл Раонича и 50-й раз сыграет с Федерером

Вторая ракетка мира в четвертьфинале Australian Open обыграл Милоша Раонича – 6:4, 6:3, 7:6. Это 10-я победа серба в 10 матчах с канадцем.

Джокович вышел в полуфинал «Большого шлема» 38-й раз в карьере. Там он сыграет с единственным теннисистом, который делал это чаще, – (46).

Это будет 50-я встреча серба и швейцарца. Сейчас Джокович ведет 26:23, и Федерер не обыгрывал его на «Больших шлемах» с «Уимблдона»-2012. В их последнем матче на ТБШ серб отыграл двойной матч-пойнт и на решающем тай-брейке выиграл финал «Уимблдона»-2019.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 28 Янв 2020 в 4:04 PST

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно

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