Джокович 10-й раз обыграл Раонича и 50-й раз сыграет с Федерером

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Australian Open ATP Милош Раонич Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open обыграл Милоша Раонича – 6:4, 6:3, 7:6. Это 10-я победа серба в 10 матчах с канадцем.

Джокович вышел в полуфинал «Большого шлема» 38-й раз в карьере. Там он сыграет с единственным теннисистом, который делал это чаще, – Роджером Федерер (46).

Это будет 50-я встреча серба и швейцарца. Сейчас Джокович ведет 26:23, и Федерер не обыгрывал его на «Больших шлемах» с «Уимблдона»-2012. В их последнем матче на ТБШ серб отыграл двойной матч-пойнт и на решающем тай-брейке выиграл финал «Уимблдона»-2019.

 
 
 
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Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Джокович – главный теннисист 2010-х, но считается, что его никто не любит. Его маме грустно

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