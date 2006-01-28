Александр Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Нападающий Александр Кокорин подтвердил, что поедет на сборы с «Зенитом-2».

«Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить.

Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», – рассказал Кокорин.

Также игрок ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность смены клуба по истечении срока контракта летом 2020 года.

«Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»