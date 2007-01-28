Александр Емельяненко: «Я как в «Джентльменах удачи»: выпил, подрался, в тюрьму»

Боец ММА Александр Емельяненко сравнил свой пьяный дебош в краснодарском поселке Супсех с сюжетом кинофильма «Джентльмены удачи».
«Выпустили меня. Выпил, похулиганил, подебоширил.
Как в «Дженльменах удачи» романтик: выпил, подрался в тюрьму», – сказал Емельяненко.
Накануне Емельянено вышел из изолятора временного содержания в Анапе, в котором провел 7 дней.
Александр Емельяненко об ИВС: «Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал»
Главный нарколог Минздрава: «Мы бы помогли Емельяненко. Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью»
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Я в порядке Люди Добрые! #Емельяненко #АЕ #спорт #UWF самбо #бокс #mma