Александр Емельяненко: «Я как в «Джентльменах удачи»: выпил, подрался, в тюрьму»

Теги происшествия Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Александр Емельяненко сравнил свой пьяный дебош в краснодарском поселке Супсех с сюжетом кинофильма «Джентльмены удачи».

«Выпустили меня. Выпил, похулиганил, подебоширил.

Как в «Дженльменах удачи» романтик: выпил, подрался в тюрьму», – сказал Емельяненко.

Накануне Емельянено вышел из изолятора временного содержания в Анапе, в котором провел 7 дней.

Александр Емельяненко об ИВС: «Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал»

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Я в порядке Люди Добрые! #Емельяненко #АЕ #спорт #UWF самбо #бокс #mma

Допис, поширений Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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