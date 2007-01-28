😱«Локомотив» подал в суд на Геркуса. Размер иска – почти 145 млн рублей

«Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.
Сумма исковых требований по делу – 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
Информация об этом появилась в базе данных Арбитражного суда города Москвы.
Несколько дней назад нынешний генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что у клуба есть вопросы к Геркусу.
— Еще в марте прошлого года, говоря об итогах финансового аудита в клубе, вы заявили, что планируете провести серьезный разговор с вашим предшественником Ильей Геркусом. Он состоялся?
— Обмен мнениями был через юристов в письменном виде. Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определенные процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов, – сказал Кикнадзе.
Напомним, Геркус был генеральным директором «Локомотива» с 2016 по 2018 год.
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