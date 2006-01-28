Агент Кокорина: «Александр не имеет права не ехать на сбор с «Зенитом-2»

Агент и отчим российского нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию о том, что игрок поедет на сбор с «Зенитом-2».

– То, что «Зенит» отправляет Александра в , не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.

- Возможно ли расторжение контракта?

– Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться.

Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом.

В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта.

Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем ее каким-то образом решать, – сказал Логинов.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

Футболист сегодня заявил, что руководство петербургского клуба решило не брать его на второй сбор команды. Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»