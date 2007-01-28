РПЛ согласилась с решением РФС по Прядкину. Новые выборы главы лиги пройдут 17 марта

РПЛ приняла замечания со стороны РФС по порядку проведения выборов президента лиги и назначила новое голосование.

Об этом сообщил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

«Клубы рассмотрели заявление и пришли к следующему: мы приняли эти замечания. Назначить срок выдвижения кандидатур до 4 февраля, выборы планируются 17 марта», – сказал Кикнадзе.

Напомним, ранее победу в голосовании одержал Сергей Прядкин, однако РФС признал итоги голосования недействительными.

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