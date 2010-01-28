Василий Уткин: «Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей в месяц»

Журналист Василий Уткин сообщил, что форвард Александр Кокорин по нынешнему контракту с клубом зарабатывает 20 тысяч рублей.

Футболист сегодня заявил, что руководство петербургского клуба решило не брать его на второй сбор команды. Он отправится на сбор с «Зенитом-2».

– Он же переподписал контракт, когда он находился еще в тюрьме. Знаешь, сколько он сейчас получает денег? Какого порядка сумма? Примерно.

– Думаю, что миллионы в месяц. В рублях.

– Существует информация, которая неофициально никем не опровергнута, что, когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год. Но ты считаешь, что сумма примерно близка?

– Нет, я думаю, что меньше.

– Но тем не менее в долларах можно считать?

– Наверное.

– А ты помнишь, Кокорин говорил, что готов играть бесплатно? Но бесплатно нельзя совсем, не по закону. Так он сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту.

– Серьезно?!

– Да, я точно знаю.

– Вау.

– Кокорин сейчас получает по контракту 20 тысяч рублей, – заявил Уткин в передаче «Футбольный клуб» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина