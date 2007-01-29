У «Монако» Головина 3 поражения в 4 последних матчах

«Монако» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции и завершил выступление в турнире.
Команда из княжества потерпела три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин против «Сент-Этьена» провел полный матч, но не отметился результативными действиями.
В Лиге 1 «Монако», набрав 29 очков в 21 матче, занимает 13-е место в таблице.
В конце декабря экс-тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил монегасков, сменив Леонарду Жардима.