СКА назначил Брагина старшим тренером

сообщил о назначении на пост старшего тренера команды в штабе Алексея Кудашова.

Главный тренер молодежной сборной России уже работает на скамейке питерского клуба в матче чемпионата с минским «Динамо».

Ранее 63-летний специалист продлил контракт с ФХР до февраля 2022 года и вошел в тренерский штаб Кудашова в национальной сборной.

Брагин возглавляет молодежную сборную с 2014 года. Он также работал с командой с 2010 по 2012 год.

Под его руководством сборная выиграла золото МЧМ-2011, четыре серебра (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019).

Первое большое интервью Брагина после МЧМ-2020: поражение от Канады, Ларионов, планшет и немного Ротенберга

Фото: сайт СКА