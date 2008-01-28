Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ». Он будет курировать вопросы ипотеки и строительства

, покинувший должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития, стал генеральным директором госкомпании «Дом.РФ».

Бывший министр спорта России, президент «Зенита» и РФС будет курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды.

Мутко вступит в должность 29 января, срок его полномочий – до 28 января 2025 года.

АО «Дом.РФ» – компания, которая реализует государственную жилищную политику. 100% ее акций принадлежит государству в лице Росимущества.

Корпорация отвечает за развитие в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества, а также контролирует достройку проблемных объектов и деятельность застройщиков.

Председателем наблюдательного совета «Дом.РФ» стал Марат Хуснуллин, который с 21 января занимает должность вице-премьера правительства России.

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