Много медалей в фигурке, победа Большунова, поражения «Барсы» и «Зенита», Комличенко в «Динамо», Хачанов покинул Australian Open и другие новости утра

1. 🥇🥈🥉Российская фигуристка Алена Косторная выиграла чемпионат Европы, Анна Щербакова – 2-я, Александра Трусова – 3-я.

Танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл состязания в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзу. Это первое российское золото Евро в танцах за 7 лет.

Таким образом, российские фигуристы на чемпионате Европы выиграли 4 золота из 4 и 10 медалей из 12.

2. «Барселона» впервые проиграла при Кике Сетьене, уступив «Валенсии» (0:2). Кроме того, это первое поражение каталонцев на «Месталье» в Ла Лиге с 2007 года. «Севилья» победила «Гранаду» и другие результаты дня.

3. Товарищеские матчи. «Зенит» пропустил 6 голов от «Зальцбурга» (Кокорин отыграл 60 минут и вновь вышел с капитанской повязкой), ЦСКА победил ЛАСК, Тарасов помог «Рубину» обыграть «Слован».

4. Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Ларьков – 6-й, Клэбо сошел с гонки. Отрыв Большунова от Клэбо в общем зачете – 299 очков. В женском скиатлоне победила норвежка Тереза Йохауг, россиянка Наталья Непряева стала шестой.

5. Трансферы. «Динамо» объявило о трансфере нападающего Николая Комличенко. «Лейпциг» купил воспитанника «Барсы» Ольмо. «Барселона» предложила 80 млн евро за Бен-Йеддера, «Монако» отказался продавать форварда.

6. Australian Open. Россиянин Карен Хачанов на решающем тай-брейке проиграл Кириосу, Медведев, Рублев, Надаль, Зверев и Тим вышли в 1/8 финала.

В женской сетке в 1/8 финала прошли Кики Бертенс и Симона Халеп, а Свитолина, Бенчич и Векич выбыли.

7. КХЛ. «Ак Барс» первым на Востоке вышел в плей-офф, победив «Автомобилист» (3:2). «Трактор» проиграл «Спартаку», «Салават» был сильнее «Барыса». Все результаты дня – здесь.

8. Российская сборная по биатлону стала 4-й в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Эдуард Латыпов и Кристина Резцова – 13-е в сингл-миксте.

Наши биатлонисты 24 гонки не могут попасть на подиум Кубка мира (до повторения антирекорда – одна гонка).

9. В топе таблицы Бундеслиги жарко: «Бавария» разнесла «Шальке» (5:0) и ворвалась на 2-е место, до «Лейпцига», который проиграл «Айнтрахту», теперь всего 1 очко. «Гладбах» также уверенно выиграл и находится в 2 очках от первой строчки. Все результаты дня – тут.

10. Компания Red Bull не планирует покупать «Спартак» и вообще заходить в российский футбол.🤷

11. Кубок Англии. «Челси» и «Лестер» прошли в следующий раунд, одолев «Халл» и «Брентфорд» соответственно. «Тоттенхэм» не удержал победу над «Саутгемптоном» – команды ждет переигровка. Все результаты дня – здесь.

12. РПЛ может обратиться в CAS из-за того, что РФС не признал избрание Сергея Прядкина.

13. Женская сборная России по водному поло завоевала серебро чемпионата Европы, в финале уступив Испании один мяч.

14. Серия А. «Аталанта» отгрузила «Торино» 7 мячей на выезде. Сейчас у клуба из Бергамо 57 забитых голов – в топ-5 лиг Европы круче только «Ман Сити».

15. «Монако» потерпел очередное поражение в Лиге 1, уступив «Страсбуру». В трех последних матчах чемпионата Франции у монегасков 10 пропущенных мячей.

Цитаты дня.

Румменигге о Нойере: «Он лучший вратарь, которого видел мир. Ману вывел игру на новый уровень»

Василий Уткин: «Тутберидзе – неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек»

Кожевников о рекорде Гретцки: «Дай бог, Овечкин перегонит. Если ему позволят, здесь политический вопрос»

Гари Линекер: «Сетьен – на выход»