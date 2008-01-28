Федерер отыграл 7 матчболов и стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open с 1977-го

Третья ракетка мира в четвертьфинале Australian Open обыграл Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

В четвертом сете Федерер отыграл семь матчболов, в том числе тройной на тай-брейке. Шесть из них были на его подаче.

Федерер уже отыгрывал столько матч-пойнтов во встрече со Скоттом Дрейпером в Цинциннати-2003. Больше он не отыгрывал никогда.

За счет этой победы Федерер вышел в 46-й полуфинал на «Больших шлемах» и обновил собственный рекорд мужского тенниса. Но на этом турнире он впервые в карьере вышел в 1/2 «Шлема», не встретив ни одного соперника из топ-40. По ходу турнира он обыграл:

№75 Стива Джонсона;

№41 Филипа Краиновича;

№47 Джона Миллмана;

№67 Мартона Фучовича;

№100 Сандгрена.

Федереру сейчас 38 лет и 178 дней, и он стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open с 1977-го, когда в четверку лучших вошел 42-летний .

За финал швейцарец сыграет с Новаком Джоковичем или Милошем Раоничем.

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