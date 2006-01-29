Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ман Сити» против «МЮ»

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В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» дома победила «Лестер» (2:1), «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответные матчи

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
29 января, 22.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 3:1.

Астон Вилла – Лестер 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
28 января, 22.45, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Таргетт, 1:1 – 72 Ихеаначо, 2:1 – 90 Трезеге.
Астон ВиллаНюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).
ЛестерШмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
Предупреждения:
Конса (57), Дуглас Луис (60), Сеюнджю (76).

Первый матч – 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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