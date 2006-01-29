Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ман Сити» против «МЮ»

В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» дома победила «Лестер» (2:1), «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».
Кубок английской лиги
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Этихад Стэдиум»
Первый матч – 3:1.
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Вилла Парк»
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Астон Вилла –
Нюланд, Таргетт, Конса, Мингз, Гильбер (Аль-Мухаммади, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Накамба, Хоз, Саматта (Дэвис, 67).
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Лестер –
Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Ндиди, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.
- Предупреждения:
- Конса (57), Дуглас Луис (60), Сеюнджю (76).
Первый матч – 1:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.