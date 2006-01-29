Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ман Сити» против «МЮ»

В ответных матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» дома победила «Лестер» (2:1), на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч – 3:1.

Первый матч – 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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