⚫🔵Эриксен перешел в «Интер»

Полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Интера».

Контракт с 27-летним датчанином подписан до 30 июня 2024 года. Хавбек будет выступать под 24-м номером.

Фото: твиттер «Интера».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро, 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Сам футболист будет зарабатывать в Милане 10 млн евро в год и станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Криштиану Роналду.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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