Александр Кокорин: «Поступил звонок от руководства «Зенита», на второй сбор я не лечу. Сам пока всего не понимаю»

Нападающий Александр Кокорин прокомментировал информацию о своем скором уходе из петербургского клуба.

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу.

Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю», – сказал Кокорин.

Ранее жена форварда Дарья Валитова сообщила, что Кокорин отказался переходить в «Сочи», и поэтому руководство «Зенита» приняло решение отправить его в «Зенит-2», выступающий в ПФЛ.