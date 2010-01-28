Суд оставил в силе наказание фаната «Спартака» Бевза за кричалки в адрес Дзюбы

В городском суде Санкт-Петербурга сегодня была рассмотрена апелляция фаната «Спартака» Валерия Бевза, известного как Амиго.

Напомним, Бевз был наказан запретом на посещение спортивных мероприятий на 1,5 года, а также оштрафован на 5 тысяч рублей за кричалки в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Спартак» предоставил фанату своих адвокатов. Клубные юристы Виталий Никандров и Павел Черняк представляли интересы Бевза в Санкт-Петербурге. Кроме того, в суд приехали четыре свидетеля по этому делу. Однако суд не стал опрашивать никого из них и оставил решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга в силе.

Бевз прокомментировал это решение.

— Не считаю себя виновным. Доказательств моей вины нет. Насчет обжалования — поговорим с адвокатами и решим.

— Можно ли было отследить, кто завел толпу и стал скандировать оскорбления в адрес Дзюбы?

— Я на суде сообщил, что это стихийно. Это началось после того, как Артем забил гол. А к нему у болельщиков «Спартака» давняя неприязнь. Он очень некрасиво уходил из клуба, и у болельщиков сложилось негативное отношение к нему. Когда он забил гол в ворота бывшей команды, трибуны отреагировали — и все.

— Что для вас означает полтора года без футбола?

— Я до конца еще не осознал. Но это большой урон по моей жизни, ведь я 20 лет на трибуне, 20 лет болею за «Спартак». А меня на полтора года лишают части жизни. И лишают за то, чего я не совершал, – ответил фанат.

Ранее Бевз был задержан после матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0). По мнению сотрудников правоохранительных органов, фанат организовывал заряды в адрес Дзюбы. На Бевза тогда составили протокол и отпустили, так как эта статья не предполагает заключения под стражу.

Спустя несколько дней Бевза вызвали в один из московских отделов полиции для дачи показаний «по одному уголовному делу». Оттуда его вновь увезли в Петербург. Причиной этому послужило то, что его посчитали важным свидетелем по делу о драке, которая произошла в мае перед матчем «Зенит» – ЦСКА.

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