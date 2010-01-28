Директор «Сочи» о Кокорине: «Надеюсь, он будет у нас. Здравый смысл должен возобладать»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что форвард Александр Кокорин все же окажется в сочинском клубе.

«Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе. Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения.

Я лично надеюсь, что он будет в «Сочи». Здравый смысл должен возобладать», – заявил Рубашко.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако 28-летний форвард остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

Сегодня стало известно, что Кокорин отправится на сборы со второй командой «Зенита».

Кажется, история с Кокориным близка к развязке – форвард не поехал на сборы ни с «Сочи», ни с основой «Зенита»