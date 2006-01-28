«Спартаку» интересен форвард сборной Буркина-Фасо Компаоре (Mosaïque FM)

интересуется молодым нападающим из Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.

Представитель , за который играет 21-летний форвард, сообщил Mosaïque FM, что московский клуб следит за выступлениями игрока.

На данный момент «Спартак» не делал официальных предложений о трансфере футболиста.

В нынешнем сезоне Компаоре провел в чемпионате Туниса 13 игр и забил шесть мячей. В составе сборной Буркина-Фасо он принял участие в двух матчах.

За «Спартак-2» уже играют несколько молодых футболистов африканского происхождения – Идриса Самбу, Малькольм Баду, Сильванус Нимели и Тиерно Тиуб.