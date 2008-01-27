Погиб Кобе Брайант, антирекорд биатлонистов, «Реал» – лидер Ла Лиги, осечка «Ливерпуля», поражение «Ювентуса» и другие новости утра

1. Погиб Кобе Брайант. Вместе с легендарным баскетболистом при крушении вертолета погибла и его дочь. Они летели на тренировку. Скорбит весь спортивный мир. На Леброна Джеймса больно смотреть.

Собрали лучшие тексты о великом спортсмене и вспомнили, как он становился частью нашей жизни.

2. Сборная России по биатлону установила антирекорд, не попав в призы в 26 гонках подряд. Ханна Оберг выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира, лучший результат России – 19-е место. В мужском масс-старте Матвей Елисеев финишировал 11-м, победу одержал француз Кентен Фийон-Майе.

Владимир Драчев не считает это провалом и призывает видеть во всем позитив. Разбираемся, как мы до такого докатились.

Тем временем сформирован состав мужской сборной на ЧМ в Антхольце. К нему есть вопросы.

3. Наталья Непряева выиграла классический спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. У мужчин победил Йоханнес Клэбо, Глеб Ретивых – 6-й.

4. «Реал» впервые за 100 дней единолично возглавил таблицу Ла Лиги, обыграв в непростом матче «Вальядолид». Отрыв от «Барсы» – три очка. Не помешали команде Зидана ни голевая засуха нападающих, ни отмененный гол. Все результаты тура – здесь.

5. В главном матче тура Серии А «Ювентус» уступил «Наполи», потерпев второе поражение в сезоне. Ни «Интер», потерявший очки в матче с «Кальяри», ни «Лацио», чудом не проигравший «Роме», осечкой лидера полноценно воспользоваться не смогли. Криштиану Роналду продлил свою голевую серию уже до восьми игр.

6. «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед» прошли в 1/8 финала Кубка Англии. «Горожане» разнесли «Фулхэм» (и первыми в сезоне забили 100 голов), а «МЮ» завалил шесть мячей «Транмеру». Придумал себе проблемы «Ливерпуль», растерявший преимущество в два гола в игре с «Шрусбери». «Красных» ждет переигровка.

7. Роджер Федерер и Новак Джокович вышли в 1/4 финала Australian Open. Даниил Медведев сегодня встречается со Стэном Вавринкой.

У женщин в четвертьфинал пробилась Эшли Барти, а выбившая Наоми Осаку Кори Гауфф вылетела. Анастасия Павлюченкова сыграет с Анжелик Кербер.

8. В КХЛ «Авангард» при поддержке Виктории Лопыревой разгромил «Магнитку» и обеспечил себе выход в плей-офф. Путевка досталась и «Йокериту», который оторвался от московского «Динамо». ЦСКА благодаря шатауту Сорокина обыграл «Сибирь». Все результаты дня – здесь.

9. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон».

10. Трансферы. «МЮ» может назначить Гарета Саутгейта главным тренером после Евро-2020. Сейчас «Юнайтед» продолжает торги со «Спортингом» по трансферу Бруну Фернандеша.

Игроки «Валенсии» против продажи Родриго в «Барселону», а «Монако» требует 200 млн евро за Бен-Йеддера.

11. В Единой лиге ВТБ ЦСКА обыграл в гостях «Нижний Новгород», «Зенит» уступил дома УНИКСу.

12. РФС представил информацию о 33 детских футбольных центрах в России.

13. «Спартак» продлит контракты с Ребровым и Ещенко. Новым спонсором красно-белых станет компания ZTE.

Цитаты дня.

«Я любил его – он был для меня как младший брат». Майкл Джордан, Шакил О′Нил и весь мир скорбит о смерти Кобе.