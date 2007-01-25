РФС не признал выборы Прядкина, триумф России в фигурке, Василевский – 2-й в конкурсе вратарей на Матче звезд, Холанд взрывает Бундеслигу и другие новости утра

1. Переизбрание Прядкина главой РПЛ признано неправомерным – нас ждут новые выборы! У РФС полно претензий к лиге. Вячеслав Колосков заявил, что РПЛ много на себя взяла.

Впрочем, есть мнение, что Прядкин все равно никуда не денется. Давайте попробуем осмыслить, как вообще до такого дошло.

2. 🥇 🥈🥉Выдающийся день для нашего фигурного катания! Все медали чемпионата Европы в парном катании взяли россияне, золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Алена Косторная выиграла короткую программу, Анна Щербакова – вторая, Александра Трусова – третья. В субботу девочки покажут произвольную.

3. Юный Эрлинг Холанд продолжает взрывать Бундеслигу. Норвежец сделал дубль в игре с «Кельном», у него пять голов в двух стартовых матчах чемпионата. Такого раньше никто не добивался!

Забить пять голов – класс, а что еще круче? Получить миллион, сделав пять точных прогнозов! Новый тур X5 дарит такой шанс: надо лишь предсказать исход игр «Барсы», «Юве», «ПСЖ» и «Лейпцига», а также римского дерби! Участие бесплатно, нужно просто получить купон, установив приложение Winline.

«Манчестер Юнайтед» тем временем присматривается к Слимани и Игало, хотя Димитар Бербатов считает, что тут не поможет даже Месси.

4. Australian Open. 15-летняя Коко Гауфф выбила действующую чемпионку Наоми Осаку, также в 1/8 финала вышли Эшли Барти и София Кенин. В субботу к ним присоединилась Павлюченкова.

Роджер Федерер на решающем тай-брейке обыграл Джона Миллмана. Новак Джокович и Марин Чилич тоже идут дальше.

5. Матиас Краневиттер покидает «Зенит». Скорее всего, аргентинец перейдет в «Монтеррей».

А Александр Кокорин, похоже, никуда не собирается. Хотя в «Сочи» его очень ждет Владимир Федотов, а Борис Ротенберг пообещал урегулировать все спорные моменты.

6. Скандал в «Авангарде» – тренер детской команды бил своих хоккеистов клюшкой по голове. Его уже уволили, хотя некоторые родители просили оставить.

7. Есть и приятные новости из КХЛ – Сергей Мозякин стал первым игроком с 400 шайбами в лиге. Его «Магнитка» в гостях обыграла «Торпедо», а «Нефтехимик» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири». Все результаты дня – здесь.

8. Немка Дениз Херманн выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону, лучшая из россиянок Ирина Старых – 8-я. Мы все ближе к антирекорду. В Кубке наций Россия идет на пятом месте.

9. НБА. «Милуоки» обыграл «Шарлотт» в Париже, «Майами» уступил «Клипперс». Другие результаты – здесь.

10. Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Своих соперников узнали «Барселона» и «Реал».

11. Трансферы. «Интер» согласовал трансфер Кристиана Эриксена за 20 млн евро. В начале следующей недели стороны подпишут контракт. «Зениту» интересен хавбек «Марселя» Сансон, в ЦСКА возвращаются братья Березуцкие – не играть, а заниматься селекцией.

«Ювентус» и «ПСЖ» готовят обмен защитниками, а «Барселона» внезапно включилась в борьбу за Оливье Жиру.

12. Фанаты «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск, поддержав тренера команды Юрия Газзаева.

13. Россиянка Александра Горячкина уступила Цзюй Вэнцзюнь на тай-брейке в матче на первенство мира по шахматам.

14. ЦСКА победил «Дандолк» в товарищеском матче, Мамаев забил за «Ростов» в игре с «Ригой».

15. Хабиб, которому совсем неинтересен Конор, выложил в твиттере коллаж с поражениями ирландца.

16. Новое достижение Овечкина в НХЛ – с ним хотели бы выпить пива большинство игроков лиги.

17. Василевский в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд НХЛ вновь стал вторым в конкурсе вратарей.

Цитаты дня

«Евро-2020 – одна из целей. Могу конкурировать с любым хавбеком в сборной». Глушаков ждет звонок от Черчесова.

«Дерьмовый вопрос». Не надо злить Клоппа заявлениями о неизбежном чемпионстве.

«У Овечкина есть реальный шанс догнать меня». Легендарный Грецки верит, что его рекорд по зубам Александру.