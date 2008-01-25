Australian Open. Третий круг. Павлюченкова играет с Плишковой, Халеп встретится с Путинцевой, Свитолина – с Мугурусой

В субботу на Australian Open российский №2 Анастасия Павлюченкова встречается со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой.
Симона Халеп сыграет с Юлией Путинцевой, Гарбинье Мугуруса – с Элиной Свитолиной.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 25 января, 03.15
- Дата проведения
- 25 января, 05.00
- Дата проведения
- 25 января, 11.00
- Дата проведения
- 25 января, 03.16
- Дата проведения
- 25 января, 04.40
- Дата проведения
- 25 января, 04.45
- Дата проведения
- 25 января, 07.00
- Дата проведения
- 25 января, 13.00