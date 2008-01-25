Australian Open. Третий круг. Павлюченкова играет с Плишковой, Халеп встретится с Путинцевой, Свитолина – с Мугурусой

В субботу на Australian Open российский №2 Анастасия Павлюченкова встречается со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Симона Халеп сыграет с Юлией Путинцевой, Гарбинье Мугуруса – с Элиной Свитолиной.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг