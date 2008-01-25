Australian Open. Третий круг. Павлюченкова играет с Плишковой, Халеп встретится с Путинцевой, Свитолина – с Мугурусой

Теги Australian Open результаты WTA Теннис

В субботу на Australian Open российский №2 Анастасия Павлюченкова встречается со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Симона Халеп сыграет с Юлией Путинцевой, Гарбинье Мугуруса – с Элиной Свитолиной.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) Каролина Плишкова (Чехия)
7:6|0:0
Дата проведения
25 января, 03.15
Онлайн матча

Юлия Путинцева (Казахстан) Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
25 января, 05.00
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина) Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
25 января, 11.00
Онлайн матча

Анжелик Кербер (Германия) Камила Джорджи (Италия)
6:2|6:6
Дата проведения
25 января, 03.16
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
25 января, 04.40
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
25 января, 04.45
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
25 января, 07.00
Онлайн матча

 

Зарина Дияс (Казахстан) Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
25 января, 13.00
Онлайн матча

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