«Барселона» интересуется Жиру

продолжает искать нападающего.

Каталонский клуб намерен укрепить атакующую линию в январское трансферное окно в связи с травмой форварда Луиса Суареса.

«Барсе», по информации Diario Sport, интересен нападающий Оливье Жиру. У француза достаточно опыта как на клубном, так и на международном уровнях.

Каталонцы изучили рынок, но завышенные цены усложнили ситуацию. Теперь приоритет – игрок, которого можно арендовать без опции выкупа. Жиру соответствует этим требованиям.

На француза также претендуют «Интер» и «Астон Вилла». В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.