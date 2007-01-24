Чемпионат Европы. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин представят произвольные программы

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Сегодня на чемпионате Европы в Граце будут разыграны медали в парном катании. После короткой программы лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

Чемпионат Европы

Грац, Австрия 

Пары

Произвольная программа 

Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 23.00 – на Первом канале). 

Третья разминка

9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

11. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 

12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 

Четвертая разминка

13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23.19

14. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

15. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 23.35

16. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23.43

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,48

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 67,90

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,43

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 56,85

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