Чемпионат Европы. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин представят произвольные программы

Сегодня на чемпионате Европы в Граце будут разыграны медали в парном катании. После короткой программы лидируют россияне и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Пары

Произвольная программа

Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 23.00 – на канале).

Третья разминка

9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

11. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

12. Мириам Циглер – (Австрия)

Четвертая разминка

13. Евгения Тарасова – (Россия) – 23.19

14. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

15. Дарья Павлюченко – (Россия) – 23.35

16. Александра Бойкова – (Россия) – 23.43

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,48

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 67,90

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,43

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 56,85