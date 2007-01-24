Чемпионат Европы. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Павлюченко и Ходыкин представят произвольные программы

Сегодня на чемпионате Европы в Граце будут разыграны медали в парном катании. После короткой программы лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Европы
Грац, Австрия
Пары
Произвольная программа
Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала (с 23.00 – на Первом канале).
Третья разминка
9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
10. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
11. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Четвертая разминка
13. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 23.19
14. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
15. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 23.35
16. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 23.43
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 82,34
2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 74,92
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,50
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 70,48
5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 70,43
6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 67,90
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 58,43
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 56,85