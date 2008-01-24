С Овечкиным хотели бы выпить пива большинство игроков НХЛ, Кросби – 2-й

Игроки НХЛ назвали капитана «Вашингтона» самым желанным собутыльником.

В анонимном опросе The Athletic приняли участие хоккеисты из всех команд лиги, в общей сложности – 391 человек.

Большинство, 14%, проголосовало за россиянина, называя игрока, с которым можно выпить пива.

В топ-5 также вошли Сидни Кросби (12%, ), Джо Торнтон (12%, «Сан-Хосе»), Кит Йэндл (6%, «Флорида») и Брент Бернс (5%, «Сан-Хосе»).

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