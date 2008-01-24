С Овечкиным хотели бы выпить пива большинство игроков НХЛ, Кросби – 2-й

Игроки НХЛ назвали капитана «Вашингтона» Александра Овечкина самым желанным собутыльником.
В анонимном опросе The Athletic приняли участие хоккеисты из всех команд лиги, в общей сложности – 391 человек.
Большинство, 14%, проголосовало за россиянина, называя игрока, с которым можно выпить пива.
В топ-5 также вошли Сидни Кросби (12%, «Питтсбург»), Джо Торнтон (12%, «Сан-Хосе»), Кит Йэндл (6%, «Флорида») и Брент Бернс (5%, «Сан-Хосе»).
Овечкин – великий русский богатырь в мире супергероев. Его суперсила – бесконечное здоровье