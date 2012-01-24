Товарищеские матчи. «Ростов» играет с «Ригой», ЦСКА против «Дандолка»

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Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.

«Ростов» встречается с латвийской «Ригой», ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком».

Товарищеские матчи

Абу-Даби, ОАЭ

Ростов Россия – Рига Латвия – 2:1 (2:1, второй тайм)

Голы «Ростова»: 1:1 – Еременко (27), 2:1 – Еременко (42), 3:1 – Мамаев (63, с пенальти).

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.

Кампоамор, Испания

ЦСКА Россия – Дандолк Ирландия – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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