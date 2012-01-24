Товарищеские матчи. «Ростов» играет с «Ригой», ЦСКА против «Дандолка»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
«Ростов» встречается с латвийской «Ригой», ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком».
Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
Ростов Россия – Рига Латвия – 2:1 (2:1, второй тайм)
Голы «Ростова»: 1:1 – Еременко (27), 2:1 – Еременко (42), 3:1 – Мамаев (63, с пенальти).
«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Логашов, Чистяков, Кожемякин, Чернов, Байрамян, Норманн, Еременко (к), Осинов, Зайнутдинов, Саплинов.
«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Козлов, Ведерников, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Попов, Черкес, Ионов, Прошляков, Долгов.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – Дандолк Ирландия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.