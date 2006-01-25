Холанд сделал дубль в матче с «Кельном». У него 5 голов в 2 матчах за «Боруссию»

Форвард Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1).

Это его четвертый и пятый голы в двух матчах за дортмундцев. По данным ESPN, норвежец провел на поле суммарно 60 минут, в обеих играх выйдя на замену.

В своей первой игре за «Боруссию» против «Аугсбурга» (5:3) Холанд сделал хет-трик.

Встреча с «Кельном» стала дебютной для 19-летнего футболиста на «Сигнал Идуна Парк».

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

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