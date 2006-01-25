Уэйн Гретцки: «У Овечкина есть реальный шанс догнать меня»

Лучший бомбардир в истории НХЛ поделился мнением о том, что нападающий «Вашингтона» может побить его снайперский рекорд.

На данный момент на счету россиянина 692 шайбы в лиге. Гретцки забил 894 гола.

«Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что сделал я, очень тяжело.

И очень трудно делать, то что он показывает сейчас. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня.

Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирожденным голеадором. Он полностью отдается игре и остается здоровым. А также нужно играть в хорошей команде – и он играет в хорошей команде.

Я добился успеха благодаря тому, что играл с хорошими партнерами. Он тоже играет с хорошими партнерами, и это объективно помогает.

Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге. Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы.

Все любят забивать голы. Но я помню двух-трех человек, которые делали это сильнее остальных: Бретт Халл, Майк Босси и . Внутри Алекса горит тот же огонь. Он живет рядом с воротами и просто очень любит забивать.

Вчера я говорил с детьми в школе и сказал: «Алекс настолько хорош, потому что у него есть то, что было у и Майка Босси. Он не промахивается по воротам». Он сам себе создает шанс забивать постоянно.

То, что он делает, на самом деле удивительно для игры, для «Кэпиталс» и его родной страны России. Это просто замечательно», – заявил Гретцки.