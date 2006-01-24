Колосков о выборах президента РПЛ: «Возомнили себя крутыми. Подумали, что независимые»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о скандале с выборами президента РПЛ.

«Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен. Потому что я стоял у истоков профессиональной футбольной лиги, я понимаю, что это такое. Они перепутали два понятия.

Первое – это независимость. Подумали, что они независимые. А второе понятие – это автономность. Автономная организация, которая действует в рамках тех полномочий, которые определены головной организацией. Такой организацией является РФС. В уставе это четко прописано.

Устав регламента подлежит утверждению национальной ассоциацией. В нашем случае это РФС. Эти принципы устава были нарушены. Они, видимо, возомнили себя крутыми, которые могут делать все без согласия РФС. Это неправильно.

Тут нет никакого давления со стороны РФС, ни в коем случае! Лига – это член РФС, они должны подчиняться. Оставят ли Прядкина? Не знаю, у меня нет к нему претензий», – сказал Колосков.

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