Матч звезд НХЛ. Василевский вновь второй в конкурсе вратарей. Биннингтон – 1-й с 10 сэйвами подряд

Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» стал победителем конкурса вратарей в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд .

В нем приняли участие 8 игроков, которые соревновались в отражении серии буллитов.

Против каждого голкипера на лед выходили хоккеисты одного из дивизионов, которые исполняли не менее девяти попыток. Если девятая попытка не была результативной, серия продолжалась до первого гола.

Победителем был признан голкипер с самой длинной серией сэйвов. Биннингтону удалось отразить 10 бросков подряд.

Второе место, как и год назад, занял Андрей Василевский.

1. Джордан Биннингтон ( ) – 10 сэйвов подряд.

2. Андрей Василевский ( ) – 9.

3. Фредерик Андерсен («Торонто») – 7.

4-5. Брэйден Холтби ( ), Якоб Маркстрем («Ванкувер») – по 5.

6-8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), Тристан Джерри ( ), Давид Риттих («Калгари») – по 4.