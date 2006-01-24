Нобель Арустамян: «Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Вероятно, будут заниматься селекцией»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что братья Василий и Алексей Березуцкие будут работать в .

«Братья Березуцкие возвращаются в . Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ Арену» и встречались с президентом и Романом Бабаевым.

Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев – работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастет до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Василий и Алексей Березуцкие играли за ЦСКА с 2001 по 2018 год. По завершении игровой карьеры они работали в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.