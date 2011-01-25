Чемпионат Европы. Косторная, Щербакова и Трусова выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует российская фигуристка Алена Косторная, следом идет Анна Щербакова, тройку замыкает Александра Трусова.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 20.30 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт), с 23.00 – Первый канал (ТВ)

Вторая разминка

10. Екатерина Куракова (Польша)

11. Николь Шотт (Германия)

Третья разминка

13. Ева Лотта Киибус (Эстония)

14. Леа Серна (Франция)

15. Алина Урушадзе (Грузия)

16. Анита Остлунд (Швеция)

17. Мэ Беренис Мейте (Франция)

18. Алесса Торнаги (Италия)

Четвертая разминка

19. Екатерина Рябова (Азербайджан)

20. Эмми Пелтонен (Финляндия)

21. Алексия Паганини (Швейцария)

22. Анна Щербакова (Россия) – 0.00

23. Александра Трусова (Россия) – 0.08

24. Алена Косторная (Россия) – 0.16

Положение после короткой программы



1. Алена Косторная (Россия) – 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) – 77,95

3. Александра Трусова (Россия) – 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 62,22

7. Алесса Торнаги (Италия) – 61,27

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 60,64

9. Анита Остлунд (Швеция) – 60,57

10. Леа Серна (Франция) – 59,90

11. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 59,70

12. Алина Урушадзе (Грузия) – 59,56

13. Екатерина Куракова (Польша) – 58,49

14. Николь Шотт (Германия) – 58,06

🎤 Кто же все-таки выиграет Евро – Щербакова, Косторная или Трусова? Спорим в подкасте «Наша фигурка»