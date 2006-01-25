Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив 5 голов в 2 первых матчах

Форвард дортмундской Эрлинг Холанд сделал дубль в игре 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1).

Всего у 19-летнего форварда пять голов в двух первых матчах в немецком чемпионате. Норвежец стал первым игроком в истории Бундеслиги, кому покорилось данное достижение.

По данным ESPN, Холанду для рекорда потребовалось 60 минут. В обеих играх он выходил на замену во втором тайме.

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

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