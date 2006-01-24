Кокорин провел две тренировки с «Зенитом»

«Зенит» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборах в Катаре.
И в утреннем, и в вечернем занятиях участие принимал форвард Александр Кокорин, который по-прежнему находится в расположении команды, сообщает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Напомним, утром 21 января о переходе Кокорина на правах аренды объявил «Сочи». На следующий день договоренность подтвердило руководство «Зенита», хотя сам игрок, по словам его агента Кирилла Логинова, уходить не собирается.
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