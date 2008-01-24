Хабиб напомнил о трех поражениях Конора в разных весовых категориях, выложив коллаж в твиттере

Чемпион UFC в легком весе выложил в твиттере коллаж из фотографий, где Конор Макгрегор терпит поражения.

Хабиб напомнил, что ирландец проигрывал в трех категориях, в которых выступал.

На первом фото Макгрегор в бою с на UFC 196 в марте 2016-го, на втором – поражение ирландца Нурмагомедову в октябре 2018-го, а на третьем – Джозефу Даффи на турнире Cage Warriors в 2010-м.

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