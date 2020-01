Федерер впервые за 2 года победил в пяти сетах и выиграл 100-й матч на Australian Open

Третья ракетка мира в третьем круге Australian Open обыграл Джона Миллмана – 4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6. На решающем тай-брейке до 10 очков Федерер уступал 4:8, но выиграл 6 подряд.

The Swiss Maestro survives 👊@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO