Федерер впервые за 2 года победил в пяти сетах и выиграл 100-й матч на Australian Open

Третья ракетка мира в третьем круге Australian Open обыграл Джона Миллмана – 4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6. На решающем тай-брейке до 10 очков Федерер уступал 4:8, но выиграл 6 подряд.

The Swiss Maestro survives 👊@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Для Федерера это был 46-й пятисетовый матч на турнирах «Большого шлема» в карьере. Он обошел и Фернандо Вердаско и стал единоличным рекордсменом Открытой эры по этому показателю. Его баланс теперь составляет 29-17.

Кроме того, швейцарец прервал серию из трех поражений в пятисетовых матчах подряд. В последний раз Федерер выигрывал пятисетовый матч в финале Australian Open-2018 с Марином Чиличем. После этого он проиграл Кевину Андерсону в четвертьфинале «Уимблдона»-2018 (вел 2:0 по сетам и имел матчбол), Новак Джоковичу в финале «Уимблдона»-2019 (имел два матчбола) и Григору Димитрову в четвертьфинале US Open-2019 (вел по сетам 2:1).

Всего для Федерера это 100-я победа на Australian Open. Он единственный теннисист в истории, выигравший 100 матчей на «Шлеме», причем у него таких теперь два – «Уимблдон» (101 победа) и Australian Open.

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