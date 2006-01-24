Димитар Бербатов: «Даже Месси или Роналду не изменят ситуацию в «МЮ»

Экс-форвард Димитар Бербатов поделился мнением о необходимости усиления состава команды.

«Я постоянно читаю о Бруну Фернандеше, но он не волшебник. Неужели люди действительно думают, что если один игрок придет в команду, клуб автоматически начнет побеждать.

Это всего лишь один футболист, так не работает, ведь это командная игра. Нельзя ожидать, что один человек придет и изменит ситуацию в «МЮ», даже если это Месси или Роналду.

Сейчас им нужна команда и единство, чтобы выбраться из текущей ситуации вместе, а не за счет одного игрока. Иногда у вас есть хороший футболист, который может помочь избежать проблем и выиграть матч, но не в такой ситуации. Им нужно оставаться сплоченными», – сказал Бербатов.

После 24 туров АПЛ «МЮ» набрал 34 очка и занимает 5-е место.