Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем

В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.

Роджер Федерер сыграет с Джоном Миллманом, Стефанос Циципас – с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг