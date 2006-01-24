Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем

В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.
Роджер Федерер сыграет с Джоном Миллманом, Стефанос Циципас – с Милошем Раоничем.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 24 января, 07.56
- Дата проведения
- 24 января, 07.28
- Дата проведения
- 24 января, 11.00
- Дата проведения
- 24 января, 12.30
- Дата проведения
- 24 января, 03.13
- Дата проведения
- 24 января, 04.59
- Дата проведения
- 24 января, 09.00
- Дата проведения
- 24 января, 08.30