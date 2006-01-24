Australian Open. Третий круг. Джокович играет с Нишиокой, Федерер встретится с Миллманом, Циципас – с Раоничем

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В пятницу на Australian Open действующий чемпион Новак Джокович борется с Йошихито Нишиокой, Роберто Баутиста-Агут – с Марином Чиличем.

Роджер Федерер сыграет с Джоном Миллманом, Стефанос Циципас – с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия) Йошихито Нишиока (Япония)
6:3|2:0
Дата проведения
24 января, 07.56
Онлайн матча

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Марин Чилич (Хорватия)
7:6|1:0
Дата проведения
24 января, 07.28
Онлайн матча

Стефанос Циципас (Греция) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
24 января, 11.00
Онлайн матча

Джон Миллман (Австралия) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
24 января, 12.30
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина) Душан Лайович (Сербия)
6:2|6:3|7:6
Дата проведения
24 января, 03.13
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Томми Пол (США)
6:1|6:1|6:4
Дата проведения
24 января, 04.59
Онлайн матча

 

Гидо Пелья (Аргентина) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
24 января, 09.00
Онлайн матча

 

Теннис Сандгрен (США) Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
24 января, 08.30
Онлайн матча

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