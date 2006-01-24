Фанаты «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск: «Газзаев готовит «Енисей» к РПЛ, но его хотят убрать. Как же так?»

Болельщики «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе.
Фанаты установили три информационных щита на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
На билбордах написано: «Юрий Газзаев готовит ФК «Енисей» к Премьер-лиге. Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать. Как же так?»
В конце декабря 59-летний специалист заявил об уходе из клуба, руководство которого при поддержке краевого Министерства спорта хотело видеть вместо него Александра Тарханова.
В итоге в правительстве региона решили оставить во главе команды Газзаева.
«Енисей» занимает 17-е место в Олимп-ФНЛ с 25 очками.
Фото: страница объединения болельщиков «Енисея» во «ВКонтакте»