Фанаты «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск: «Газзаев готовит «Енисей» к РПЛ, но его хотят убрать. Как же так?»

Теги болельщики Олимп-ФНЛ Енисей Юрий Газзаев красава Футбол

Болельщики «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе.

Фанаты установили три информационных щита на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

На билбордах написано: «Юрий Газзаев готовит ФК «Енисей» к Премьер-лиге. Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать. Как же так?»

В конце декабря 59-летний специалист заявил об уходе из клуба, руководство которого при поддержке краевого Министерства спорта хотело видеть вместо него Александра Тарханова.

В итоге в правительстве региона решили оставить во главе команды Газзаева.

«Енисей» занимает 17-е место в Олимп-ФНЛ с 25 очками.

Фото: страница объединения болельщиков «Енисея» во «ВКонтакте»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья