Ротенберг о Кокорине: «Если по «Динамо» остались спорные моменты, мы их урегулируем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Кокорин Нобель Арустамян Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи деньги Футбол

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов решить возможные финансовые вопросы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, если тот согласится перейти в его команду.

Ранее комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин отказывается переходить в «Сочи», так как недополучил премиальные в «Динамо», когда Ротенберг был президентом московского клуба.

«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем.

Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – заверил Ротенберг.

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

Миллер с Ротенбергом – друзья и в футболе, и в бизнесе. Поделить Кокорина для них – мелочь

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

Опрос

Кому вы верите больше?

5933 голосa
  • Агенту Кокорина
    70%
  • Дмитрию Рубашко
    10%
  • Борису Ротенбергу
    20%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья