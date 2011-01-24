Ротенберг о Кокорине: «Если по «Динамо» остались спорные моменты, мы их урегулируем»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов решить возможные финансовые вопросы нападающего «Зенита» , если тот согласится перейти в его команду.

Ранее комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин отказывается переходить в «Сочи», так как недополучил премиальные в , когда Ротенберг был президентом московского клуба.

«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем.

Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – заверил Ротенберг.

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