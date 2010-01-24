Тренер «Авангарда»-2010 Николаев бил детей клюшкой по голове. Его отстранили

Тренер детской команды «Авангарда» (игроки 2010 года рождения) Игорь Николаев грубо обращался с юными хоккеистами во время тренировок.
В сети появилось видео, на котором видно, как Николаев бьет ребенка клюшкой по голове, а также толкает в спину.
Омский клуб уже отстранил тренера от работы.
«Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей», — говорится в заявлении «Авангарда».