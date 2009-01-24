Чемпионат Европы. Косторная, Щербакова и Трусова покажут короткие программы

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Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце женщины выступят с короткими программами. Россию представят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Чемпионат Европы 

Грац, Австрия 

Женщины

Короткая программа 

Начало – 13.30 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (с 18.25), сайт Первого канала. 

Вторая разминка

8. Ангелина Кучвальска (Латвия)

Четвертая разминка

19. Алина Урушадзе (Грузия)

20. Ясмине Ямада (Швейцария)

Пятая разминка

21. Анастасия Галустян (Армения)

22. Ева Лотта Киибус (Эстония)

23. Даша Грм (Словения)

24. Екатерина Куракова (Польша)

Шестая разминка

26. Александра Фейгин (Болгария)

27. Эмми Пелтонен (Финляндия)

28. Анита Остлунд (Швеция)

29. Элишка Бржезинова (Чехия)

30. Мэ Беренис Мейте (Франция)

31. Иветт Тот (Венгрия)

Седьмая разминка

32. Анна Щербакова (Россия) – 18.23

33. Алена Косторная (Россия) – 18.30

34. Николь Шотт (Германия)

35. Екатерина Рябова (Азербайджан)

36. Александра Трусова (Россия) – 18.49

37. Алексия Паганини (Швейцария)

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!

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