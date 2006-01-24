🤯 РФС признал неправомерным избрание Прядкина. РПЛ обязали провести новые выборы

В пятницу, 24 января, избирательный комитет РФС рассмотрел протокол выборов президента РПЛ.

Избирком РФС признал неправомерным избрание президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок.

Кроме того, РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета.

В заявлении Союза указано, что при проведении выборов не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

В решении отмечается, что устав РПЛ в отдельных частях не соответствует законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, уставу РФС и избирательному регламенту РФС.

Решение избиркома вступает в силу 24 января и может быть обжаловано в течение 3 рабочих дней.

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор Ахмед Айдамиров предложил переизбрать Сергея Прядкина на новый срок. Клубы согласились, президент РПЛ был досрочно переизбран.

Переизбрание Прядкина очень смущает РФС. Нашли серию нарушений и хотят признать выборы нелегитимными

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво