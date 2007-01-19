Российские биатлонисты 20 гонок не могут попасть на подиум Кубка мира. Антирекорд – 25 гонок без призов

Российские биатлонисты 20 гонок не могут попасть на подиум Кубка мира.

Серия началась с 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих трех этапах (в Анси, Оберхофе и Рупольдинге) россияне не смогли занять призовых мест.

Последними подиумами были серебро Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день.

Антирекорд сборной России – 25 гонок без подиумов. Он был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты впервые не взяли медалей на чемпионате мира.

Серия закончилась на первом этапе КМ сезона-2016/17 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был вторым.

Всего в сезоне-2019/20 россияне завоевали пять медалей на Кубке мира (0-2-3).