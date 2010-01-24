Денис Глушаков: «Евро-2020 – одна из целей. Могу конкурировать с любым хавбеком в сборной»

Полузащитник Денис Глушаков высказался относительно возможного возвращения в сборную России.

– Алан Дзагоев, пропустивший больше года из-за травмы, недавно сказал, что очень хочет сыграть на Евро-2020. У вас такие же амбиции?

– Да, конечно! Но моя цель – сыграть не только на .

– Еще и на чемпионате мира-2022?

– Чемпионат Европы – это одна из целей. Не будем загадывать. Посмотрим, как сложится.

– Дзагоев рассказывал, что когда он восстанавливался, ему постоянно звонил Черчесов. А когда вы в последний раз общались с главным тренером сборной?

– Алан и Станислав Саламович – осетины, им, видимо, легче друг с другом связаться (улыбается). Мы с Черчесовым поговорили, когда он не взял меня на чемпионат мира. Друг друга поняли. У меня не осталось к нему вопросов, а у него – ко мне. А после чемпионата мира больше не разговаривали.

– Кого считаете сейчас сильнейшим игроком из россиян на вашей позиции?

– Если честно, из запаса не помню никого (улыбается).

– Из запаса?

– Да. Так и напишите. Отвечу так. С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу. Просто многое зависит от того, кто в какой форме будет пребывать в нужный момент. Уверен, что, находясь в сборной, смогу конкурировать с любым игроком центра поля, – сказал Глушаков.