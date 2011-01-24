🐾Краневиттер ушел из «Зенита»

Полузащитник Матиас Краневиттер покинул клуб.

«Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург.

«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.

Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», – говорится в заявлении «Зенита».

Ранее сообщалось, что игрок может подписать 4-летний контракт с «Монтерреем».

Краневиттер выступал за «Зенит» с 2017 года. Он выиграл с командой чемпионат России-2018/19.

В нынешнем сезоне РПЛ аргентинец провел лишь 2 матча. Его статистику можно изучить здесь.

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