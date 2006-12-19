Нули в матче «Барса» – «Реал», «Ливерпуль» в финале клубного ЧМ, супергол Роналду, дерби «МЮ» и «Сити» в Кубке лиги и другие новости утра

1. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет сыграли 0:0. В основном огонь был на трибунах и возле стадиона, а на поле в ворота «Барсы» не поставили «два пенальти на Варане», которому в одном из эпизодов Лангле попал шипами в бедро.

2. «Ливерпуль» дожал «Монтеррей» (2:1) в 1/2 финала клубного чемпионата мира благодаря голу Фирмино на 91-й минуте и в финале сыграет с «Фламенго».

3. «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1) в вынесенном матче 17-го тура Серии А и вышел на первое место. Роналду забил победный гол с высоты 2,56 метра, он выпрыгнул на 71 см: Криш снова летает. Буффон повторил вечный рекорд Мальдини – у них по 647 матчей в Серии А.

4. «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка лиги, «Лестер» – с «Астон Виллой». «Сити» был сильнее «Оксфорд Юнайтед» (3:1), а «МЮ» вынес «Колчестер» (3:0).

5. Семин – тренер года по версии спортивных журналистов России, Косторная и Медведев – в топ-10 спортсменов.

6. Кремль подтвердил информацию Sports.ru, что министр спорта Колобков получил орден Невского. Он награжден за ЧМ-2018.

7. Месси, Роналду, ван Дейк и Салах – финалисты Globe Soccer Awards на приз игроку года.

8. «Торпедо» проиграло «Барысу» (0:4), потерпев пятое поражение подряд в КХЛ, «Сочи» победил минское «Динамо» (5:2), «Куньлунь» разобрался с «Адмиралом» (6:3).

9. Adidas изменит форму сборной России к Евро-2020. Ткань и крой будут другими.

10. В 16-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях переиграла «Фрайбург» (3:1) и вышла на третье место, отставая от лидирующего «РБ Лейпциг» всего на 4 балла.

11. Дзюба, Кокорин, Мамаев и Хабиб – в топ-30 по упоминаниям в российских СМИ в 2019-м. Бой Хабиба и Порье – самая популярная спортивная тема года в запросах «Яндекса», поединок Емельяненко и Кокляева на втором месте.

12. «Спартак», «Ростов», «Локо» и «Партизан» сыграют на Кубке Париматч Премьер в Катаре в феврале 2020-го.

13. ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» (100:74) в 14-м туре Евролиги, «Химки» проиграли «Олимпиакосу» (98:109) в овертайме.

14. Коутиньо играет в детской форме в домашних матчах «Баварии». Взрослые футболки ему велики :)

15. Rambler отозвал иск о блокировке Twitch и взыскании 180 млрд рублей. Обошлось без компенсации.

16. «Кельн» не откроет академию в Китае из-за того, что «клуб не может поддерживать диктатуру». А Озила уже удалили из PES 2020 Mobile в Китае.

17. В WADA полагают, что в CAS начнется пересмотр дел российских спортсменов, как только появятся новые доказательства.

18. Евгения Медведева выпустила официальный мерч и считает, что «бизнес-класс в самолете – это необходимость, спортсмены не экономят на здоровье».

19. НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Анахайм», Гусев набрал 15-е очко в сезоне. Другие результаты – здесь.

20. НБА. «Филадельфия» уступила «Майами», «Кливленд» обыграл «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

Цитаты дня:

РФС о матче «Краснодар» – ЦСКА: «Контакта руки Ари с мячом не было. Судья ошибся, не назначив пенальти на Чалове»

Богалий о санкциях WADA: «Все говорят, что нас прессуют США, но проще наложить штамп, чем разобраться в проблеме»

Зайцев – Кожевникову: «О мужчинах не вам судить. Высказывайте мнение на сайтах алкогольной продукции»

Томас Цорн: «Спартак» на 10-м месте, но он не середняк. Это клуб с амбициями и большой историей»