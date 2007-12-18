Евролига. 14-й тур. ЦСКА – «Црвена Звезда», «Химки» в гостях у «Олимпиакоса»

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет сербскую «Црвену Звезду».
Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с греческим «Олимпиакосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 12-2, Барселона Испания – 11-3, Реал Испания – 11-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-4, Панатинаикос Греция – 9-5, ЦСКА Россия – 8-5, Химки Россия – 7-6, Милан Италия – 7-7, Валенсия Испания – 6-8, Баскония Испания – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Олимпиакос Греция – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Бавария Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Альба Германия – 4-9, Жальгирис Литва – 3-11, Зенит Россия – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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