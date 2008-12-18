Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выпустила официальный мерч

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева открыла интернет-магазин, в котором будет продаваться официальная продукция с логотипом спортсменки.

«На официальном сайте магазина ребята представили товары разных категорий с уникальным принтом и дизайном от высококвалифицированных специалистов из России. Товары будут постоянно обновляться.

Сайт medvedevaevgeniya.com доступен на трех языках: русский, английский и японский. Но сама доставка будет производиться по всеми миру без ограничений.

Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции, и все больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории», – рассказала Медведева в инстаграме.

Большой каталог косметики на странице La Roche-Posay скидки.