Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выпустила официальный мерч

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева открыла интернет-магазин, в котором будет продаваться официальная продукция с логотипом спортсменки.
«На официальном сайте магазина ребята представили товары разных категорий с уникальным принтом и дизайном от высококвалифицированных специалистов из России. Товары будут постоянно обновляться.
Сайт medvedevaevgeniya.com доступен на трех языках: русский, английский и японский. Но сама доставка будет производиться по всеми миру без ограничений.
Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции, и все больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории», – рассказала Медведева в инстаграме.
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Хочу представить вам новый Интернет-магазин «Evgenia Medvedeva». Запустить собственный бренд – давняя мечта. В воплощении этой мечты мне помогла моя команда, которая все это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз! На официальном сайте магазина ребята представили товары разных категорий с уникальным принтом и дизайном от высококвалифицированных специалистов из России. Товары будут постоянно обновляться. Сайт medvedevaevgeniya.com доступен на 3-х языках: русский, английский и японский. Но сама доставка будет производиться по всеми миру без ограничений. Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции, и все больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории. А какие вещи вам были бы интересны с нанесением нашего принта? I want to present a brand new online shop «Evgenia Medvedeva». Launching my own brand is an old dream of mine. My team helped me to make this happen, they were preparing it the entire time to make a New Year surprise for all of you! Official website presents the goods of different categories with a unique print and design from highly qualified specialists from Russia. The items will be constantly updated. The website medvedevaevgeniya.com is available in 3 languages: Russian, English and Japanese. The delivery will be operated worldwide without restrictions. We start with a small batch of products. Everyone will have surprises, new collections, and more and more merchandise after the New Year! Of course, the goods will be updated depending on the interest and demand of the audience. What kind of products, with our print, would you be interested to have? 新しいオンラインショップ「Evgenia Medvedeva」を紹介したいと思います。自分のブランドを立ち上げることは私の昔からの夢でした。私のチームは、私の長年の夢を実現するために手伝ってくれました。それだけでなく、彼らは皆さんに新年のサプライズをするためにずっと準備をしてきたのです！公式ウェブサイトでは、ロシアのとても素晴らしい専門家によるさまざまなカテゴリーのユニークなプリントとデザインの商品を紹介していきます。これらの商品ラインナップは定期的に更新されます。公式ウェブサイト「medvedevaevgeniya.com」は、ロシア語、英語、日本語の3つの言語で利用できます。さらに、商品は世界中どこへでも配送されます。 始めは少しの商品からスタートします。そして年が明けたら、誰もが驚きと、新しいコレクションと、そしてより多くの商品を手にするでしょう！ もちろん、商品は皆さんの興味や求めるものに応じて更新されていきます。 みなさんは私たちのデザインのどんな商品に興味がありますか？
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