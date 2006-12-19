Появилось фото бедра Варана после удара шипами от Лангле в штрафной «Барсы»

Появилась фотография защитника «Реала» Рафаэля Варана, пострадавшего во время матча с «Барселоной» (0:0) в .

Защитник каталонцев Клеман Лангле, вынося мяч из штрафной, шипами попал в бедро Варану, оставив партнеру по сборной Франции глубокие царапины.

Главным арбитром встречи был . Он не зафиксировал фол и не просматривал видеоповтор.

Фото: El Chiringuito TV

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